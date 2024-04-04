الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات إستكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة ما بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارع ال 100).حيث سيتم و بالتعاون مع مديرية الامن العام، اجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالإتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم الجمعة الموافق 5 نيسان 2024 وحتى صباح نفس اليوم وعلى النحو الاتي:



الاغلاق ( رقم 1 ) سيتم تحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب حيث يتم الإلتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات بإتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.



اغلاق (رقم 2) سيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع ال ١٠٠) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب بإتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، و يبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.



اغلاق (رقم 3) سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات و الخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه



ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غدٍ الجمعة ، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.



وتهيب وزارة الأشغال بالأخوة سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.







