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ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو

4/4/2024 8:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء اللاعب خوسيه لويس ماتو بنهاية الموسم الحالي.
أوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال اللاعب المُلقب باسم خوسيلو لن تكلف "الملكي" مبلغاً كبيراً، خاصة أن الاتفاق مع إسبانيول ينص على حصول الأخير على 1.5 مليون يورو عقب انتهاء عقد الإعارة لمدة موسم واحد.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أن استمرار اللاعب الذي أكمل 34 عاماً في مارس (آذار) الماضي، سيدعم خط هجوم الفريق ويمنحه خيارات متعددة في الموسم المقبل.
وأضافت "خوسيلو سيصبح المهاجم الثالث في قائمة الفريق بانضمام البرازيلي أندريك، إلى جانب الاقتراب من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي".
وتابعت "بقاء الدولي الإسباني سيخفف الضغط عن اللاعب البرازيلي الشاب، بينما في الوقت نفسه لن يمانع خوسيلو من الالتزام بسياسة النادي في توقيع عقد مدته موسم واحد فقط، وهو ما تتبعه إدارة النادي مع اللاعبين الذين تجاوز عمرهم 30 عاماً".

ملاعب

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