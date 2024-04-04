وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية عيد ميلاد الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من "الناتو" مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.



وقال كوليبا قبل اجتماع مجلس أوكرانيا – الناتو على مستوى وزراء خارجية الحلف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه: "لا أريد إفساد حفل (عيد الميلاد)، لكن رسالتي الوحيدة هي باتريوت. نحن نتحدث عن باتريوت لأنه النظام الوحيد القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية".

ويحتفل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه في 4 أبريل، حيث ستقام سلسلة من الفعاليات في مقر الحلف ببروكسل بمشاركة وزراء خارجية 32 دولة عضو والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ والقادة العسكريين. ومن المخطط رفع علم "الناتو" ووضع أكاليل الزهور وعزف الفرق الموسيقية العسكرية وإلقاء خطابات الأمين العام والوزراء وحتى كعكة "عيد الميلاد".



وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع جهود التسوية، وتشارك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتعد "لعبا بالنار"، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول.

RT