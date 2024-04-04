البقرة الحمراء وبناء الهيكل حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) اقتحام اسرائيل لخيم المعتكفين في باحات المسجد الأقصى، بالإضافة لانتشار خبر البقرة الحمراء التي تخطط اسرائيل لذبحها خلال الايام المقبلة ظنًا منهم انها تعمل على تطهير الشعب يثير ذلك تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي ..

علقت صبا محمد : بعتقدوا انه رماد البقرة رح يطهر شعبهم شعب جبان ونجس طول عمره

وعلق عيسى احمد : كل رمضان من كل سنة لازم يقتحموا ويعتقلوا حسبي الله فيهم الهم يوم هاليهود

وكتب مصطفى : الغباء عندهم واصل لأبعد الحدود لحتى اعتقدوا بأنه بقرة حمراء ممكن تطهرهم من النجس الي هما فيه والله لن تطهروا لو شو ما عملتوا

واضافت عبير قرعان : اعتقادهم اذا وجدوا بقرة حمراء وحرقوها ف رح تتحقق عندهم نبوءة محددة الله يعينهم على اعتقاداتهم وافكارهم والحمدلله دايما على نعمة الاسلام

ونختتم بتعليق مروة حيث كتبت : الاقتحامات الي بتصير وموضوع البقرة الحمراء كله بربط بعضه بفكرهم بقدروا بهالبقرة يقتحموا المسجد ويهدموه ولكن الله اكبر منهم وقادر على حمايته

وترجع فكرة البقرة الحمراء إلى نصوص المنشاة أي شروح التوراة وهي جزء من كتاب التلمود، وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها أي شعرة من لون آخر ولن تستخدم لأي اعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل، ثم عند بلوغها العامين يتم حرقها واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب اليهودي.

كان هذا أبرز ما تفاعل معه رواد المواقع اليوم في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · البقرة الحمراء وبناء الهيكل حديث مواقع التواصل ..