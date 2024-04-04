نادي الأسير: الجرائم التي كُشف عنها في معسكرات الاحتلال هي الحد الأدنى منها بحق معتقلي غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعديا بحق معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا معسكر "سديه تيمان"، مؤشر على أن هذه المعطيات تشكل الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحق معتقلي غزة، خاصة في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.

وأضاف في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن معسكر "سديه تيمان" شكل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عنوانا بارزا لعمليات التعذيب غير المسبوقة بكثافتها، خاصة أن معظم الجرائم التي كُشف عنها، ارتبطت باسم هذا المعسكر، وكان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري صباح اليوم، عن تفاصيل مروعة وجرائم طبية يتعرض لها المعتقلون المرضى والجرحى في إحدى المنشآت التابعة للمعسكر.

وتابع نادي الأسير، أنه من ضمن التفاصيل التي ظهرت في تحقيق نشره الإعلام العبري وفقًا لشهادة أحد أطباء الاحتلال، أن معتقلين تعرضا لعملية بتر في أطرافهما، جراء إصابات نتجت بسبب عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يُبقون المعتقلين المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم، معصوبي الأعين.

ولفت إلى أن هذه الشهادة تأتي بعد فترة وجيزة من الكشف عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة في معسكرات الاحتلال نتيجة للتعذيب والجرائم الطبية، دون الكشف عن هوياتهم، وهو كذلك مؤشر على احتمالية أن يكون أعداد الشهداء أعلى.

وأشار نادي الأسير إلى أن التخوف الأكبر من كل ما يجري اليوم مع استمرار العدوان، هو أن تتحول جريمة الإخفاء القسري إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يحاول أن يبتكر ويثبّت أدوات لترسيخ هذا النهج عبر لوائح قانونية، خاصة أنه رغم المطالبات كلها التي وُجهت إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، لم تلقَ آذانا صاغية، حتى فيما يتعلق بأبسط المطالب ألا وهي الإفصاح عن معطياتهم وأماكن احتجازهم.

وأردف: أننا كجهات مختصة حتى اليوم لم نتمكن مع استمرار جريمة الإخفاء القسري، من أن نُطمئن أي عائلة معتقل من غزة، حيث يواصل الاحتلال منع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، وكذلك الطواقم القانونية.

وجدد النادي مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق المعتقلين، والتي تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، مضيفا أن رصد الجرائم لم يعد كافيا، أمام حجم الجرائم المتواصلة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.