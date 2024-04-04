تصنيف فيفا الشهري.. ثبات للسعودية وتراجع المغرب ومصر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي.

وحافظ حامل لقب كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا، برصيد 1858 نقطة، كذلك حافظ المنتخب الفرنسي على مركزه الثاني وهو الذي حل وصيفا في قطر 2022، بينما تقدم المنتخب البلجيكي الى المركز الثالث ونظيره البرتغالي إلى المركز السادس.

وشهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي، تراجع منتخبا المغرب ومصر مركزا لكل منهما، إذ احتل الأول المركز الـ13 مع استمرار تفوقه إفريقيا وعربيا، واحتل "الفراعنة" المركز السابع والثلاثين.

آسيويا، تحتل اليابان أفضل المراكز في المركز الـ18 دوليا، تليها إيران في المركز الـ20، وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي الجديد، وتقدم العراق مركزا واحدا ليصل إلى المركز 58 عالميا، بينما تراجع لبنان خمس مراكز إلى المركز الـ120.

وجاء تصنيف المراكز العشرين الأولى للمنتخبات وفقا للاتحاد الدولي كالتالي:

1-الأرجنتين 1585 نقطة

2- فرنسا 1840.5 نقطة

3- بلجيكا 1795.23 نقطة

4- إنجلترا 1794.9 نقطة

5- البرازيل 1788.65 نقطة

6- البرتغال 1748.11 نقطة

7- هولندا 1742.29 نقطة

8- إسبانيا 1727.5 نقطة

9- إيطاليا 1724.6 نقطة

10- كرواتيا 1721.07 نقطة

11- الولايات المتحدة الأمريكية 1681.13 نقطة

12- كولومبيا 1664.24 نقطة

13- المغرب 1661.42 نقطة

14- المكسيك 1661.11 نقطة

15- أوروغواي 1659.39 نقطة

16- ألمانيا 1644.21 نقطة

17- السنغال 1624.73 نقطة

18- اليابان 1621.88 نقطة

19- سويسرا 1616.41 نقطة

20- إيران 1613.96 نقطة.

المصدر: FIFAcom