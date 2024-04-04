تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
4/4/2024 8:12:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات: عيناتا، ومارون الراس، وعيترون، ويارون، وبليدا فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الوزاني، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.
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