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الكابينت يمنح وفد التفاوض صلاحيات إضافية

4/4/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات في غزة.

وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا" لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين.

وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.

MENAFN04042024000205011050ID1108058808

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