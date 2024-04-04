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الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

4/4/2024 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 60 قرشاً يوم أمس.
ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 373 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 327 ديناراً، وهذا ارتفاع تاريخي بسعر الليرة وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة سجل يوم أمس 2304.5 دولاراً ، ووصل اليوم إلى نحو 2291.5 دولارا في التداولات العالمية .













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