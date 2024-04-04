"دبي للثقافة" تحفز الناشئة على اكتشاف روائع الخط والزخرفة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 إبريل 2024:
أجندة ثرية بفنون الزخرفة وورش متخصصة بالخط العربي، أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لزوار مركز الجليلة لثقافة الطفل، من خلال مشروع "دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب" الهادف إلى تحفيز أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الرامية إلى صون هذا الفن والمحافظة عليه والتعريف بجمالياته وتعزيز حضوره على الساحة عبر إيجاد منصات متنوعة قادرة على تمكين المبدعين وتشجيعهم على إبراز وعرض أعمالهم الفنية المستلهمة من الخط العربي أمام كافة شرائح المجتمع.
ويتضمن برنامج المشروع الذي يقام ضمن أيام نهاية الأسبوع خلال الفترة من 16 وحتى 30 إبريل الجاري 16 ورشة عمل متنوعة، تفتح أمام الناشئة من عمر 13 عاماً فما فوق، والمهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن آفاقاً تعليمية وتثقيفية جديدة تمكنهم من صقل مهاراتهم في فن الخط العربي الكلاسيكي، وتتيح لهم فرصة تعلم كيفية ضبط كتابة ورسم الحروف وتكويناتها، إلى جانب التعرف على مبادئ "الزخرفة والتذهيب" وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي، ومن بينهم الخطاط عبدالرزاق المحمود الذي سيتولى تقديم دورة متخصصة في خطي الثلث والنسخ، بينما يشرف الخطاط عدي الأعرجي على دورة خطي الإجازة والديواني الجلي، فيما يقدم الخطاط زيد الأعظمي دورة متخصصة في خط الرقعة، أما الخطاط مصعب دوري فسيقدم دورة الزخرفة والتذهيب.
يذكر أن كافة ورش عمل المشروع صممت بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف روائع هذا الفن وتاريخه ومدارسه المتنوعة، ما يساعد على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية، ويحفز على تنمية روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم ومخيلاتهم وإنتاج أعمال فنية احترافية.
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