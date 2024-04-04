شركة أملاك للتمويل تعلن عن نتائجها المالية للعام 2023

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 26 مارس 2024: أعلنت شركة أملاك للتمويل اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ركزّت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحكمة وكفاءة. وقد حققت الشركة أرباح صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغت 259 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 476 مليون درهم إماراتي للعام 2022.
وشهدت شركة أملاك للتمويل انخفاضاً في قيمة الإيرادات بنسبة 18% في عام 2023 لتبلغ 452 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 552 مليون درهم إماراتي في العام السابق. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 3% لتبلغ 122 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مقارنةً بـ 127 مليون درهم إماراتي في العام 2022.
واستمر نجاح عمليات تسوية الديون من خلال النقد ونتج عنها تسوية ديون سبعة ممولين بالكامل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 349 مليون درهم إماراتي في عام 2022) من إجراءات تسوية الديون، كما نجحت في تخفيض الديون بقيمة 531 مليون درهم إماراتي (متضمنة أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم إماراتي). وبدأت شركة أملاك للتمويل المفاوضات مع الممولين المتبقين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة للإتفاق على الشروط.
تجدر الإشارة إلى أن التكاليف التشغيلية لشركة أملاك للتمويل ارتفعت بنسبة 41% في عام 2023 لتبلغ 149 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 106 مليون درهم إماراتي في العام السابق، ويُعزى ذلك إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
كما واصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 103 مليون درهم إماراتي للممولين، حيث قامت شركة أملاك للتمويل حتى تاريخه بتسوية 83% من إلتزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.
انخفضت توزيعات الأرباح على الممولين بنسبة 15% نتيجة تسوية وسداد الديون لتصل إلى 61 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مقارنة بـ 71 مليون درهم إماراتي في العام 2022.
وشهدت استثمارات شركة أملاك للتمويل في المنطقة وتحديداً في مصر انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة، في حين حقق الاستثمار في المملكة العربية السعودية عائداً بقيمة 7 مليون درهم إماراتي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد/علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "كان 2023 عاماً استثنائياً على شركة أملاك للتمويل، حيث قمنا خلاله بتطبيق رؤية الشركة الثاقبة واستراتيجية الأعمال الجديدة، وذلك بهدف مواصلة وضع معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات وترسيخ مكانة الشركة في السوق. ونحرص في هذا العام على الاستفادة من كافة الفرص ومواصلة التقدم نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأجل، حيث نستمد دافعنا في السعي المستمر للنمو والتميز من إيماننا بقدرة الابتكار من أجل خلق قيمة مستدامة لجميع الجهات المعنية".
ومن جهته، قال السيد/عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "نجحت شركة أملاك للتمويل، على الرغم من التحديات التي يفرضها وضع السوق، في التأكيد على رؤيتها الثاقبة من خلال بلوغ مرحلة متقدمة في المفاوضات مع ممولينا للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة، مما يمكننا من التحول إلى نموذج أعمال جديد. وحافظت شركة أملاك للتمويل على مكانتها في عام 2023 بإجمالي قيمة أصول بلغت 3.2 مليار درهم إماراتي. وقد قمنا بالتسوية مع سبعة ممولين من خلال تسديد ديون وصلت قيمتها إلى 531 مليون درهم إماراتي مع الإعلان عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 259 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بما ينسجم مع توقعاتنا. ونحظى اليوم بالمكانة القوية والفريق المناسب لمواصلة سعينا لتطوير الأعمال وتحقيق النمو في المستقبل. وسيحمل عام 2024 الكثير من التغييرات، إلا أن إتمام المفاوضات بنجاح مع الممولين سيسهم في حفاظ شركة أملاك للتمويل على مكانتها القوية في السوق، بينما نتطلع إلى عام آخر من النجاح".
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