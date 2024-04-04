الأنصاري للصرافة تختتم مبادرتها الرمضانية للسنة التاسعة

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختتام مبادرتها الرمضانية السنوية لتوزيع وجبات الإفطار للسنة التاسعة. وقد تضمنت المبادرة لهذا العام توزيع 10,000 وجبة إفطار في عبوات صديقة للبيئة خلال الشهر الفضيل في جميع أنحاء الدولة، بالشراكة مع جهاتٍ حكومية متعددة.

تجسد هذه المبادرة المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة والتزامها برسالتها الراسخة في خدمة المجتمع. ويضمن البرنامج حصول الأفراد غير الميسورين على دعم خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد فقد عقدت «الأنصاري للصرافة» شراكات مع جهات حكومية لتأمين توزيع الوجبات في 18 موقعاً مختلفاً في الدولة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال تقديم وجبات الإفطار في عبوات صديقة للبيئة، فإننا نضمن دعم المحتاجين والمساهمة في الاستدامة البيئية. إن التعاون مع جهاتٍ حكومية، تترجم رؤانا المشتركة لدعم أفراد المجتمع وتمكينهم والإسهام في تحسين جودة حياتهم تماشياً مع قيم ومبادئ التآخي والتعاضد التي يرسخها شهر رمضان المبارك».

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع حرص المجموعة على دعم الأفراد غير الميسورين خلال شهر رمضان المبارك، والتزامها بتنفيذ البرامج التي تترك بصمةً إيجابية في المُجتمع، ومواصلة الإسهام في التنمية الاجتماعية.

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