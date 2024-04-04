مقتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالرصاص

قتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لوك فلورز رميا بالرصاص أمس الأربعاء، خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في إحدى محطات الوقود، وفقًا لما أعلن فريقه والسلطات المحلية.

ونشر النادي الجنوب أفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرج".

ووفقا للشرطة، كان اللاعب البالغ 24 عامًا والذي ارتدى قميص منتخب بلاده ما دون 23 عاما، ينتظر أن تتم خدمته داخل سيارته عندما وصل رجلان مسلحان على متن سيارة بيضاء اللون وحاولا سرقة سيارته.

وقال متحدث باسم الشرطة "لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقوا النار عليه في الجزء العلوي من جسده، وغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، يتبعه شريكه"، وتم إعلان وفاة فلورز لدى وصوله إلى المستشفى.

وبدأت الشرطة تحقيقا وتبحث عن المشتبه بهما، لكن لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى صباح الخميس.

ويعد كايزر تشيفز أحد أكبر أندية كرة القدم في جنوب أفريقيا، وقد توج بلقب الدوري 12 مرة ويملك الرقم قياسي لعدد الألقاب المحلية (53)، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في عام 2021، وتشهد جنوب أفريقيا ارتفاعا في نسبة الجريمة، حيث سجلت البلاد ما معدله 84 جريمة قتل يوميا بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفقا للأرقام الرسمية.

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