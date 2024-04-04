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تصنيف «فيفا».. المغرب الأول عربيًا وقفزة لمنتخب فلسطين

4/4/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أبريل الجاري، وذلك بعد 174 مباراة دولية في مارس الماضي.

وظل منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم الأخيرة 2022 في الصدارة خلفه وصيفه المنتخب الفرنسي، بينما صعد منتخب بلجيكا للمركز الثالث، وتراجع منتخب إنجلترا للمركز الرابع.

واحتفظ منتخب البرازيل بالمركز الخامس بينما قفزت البرتغال خطوة للأمام بالتواجد في المركز السادس لتأخذ مكان منتخب هولندا الذي تراجع للمركز السابع، كما استمرت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وأشار (فيفا) في بيانه إلى أن منتخب إندونيسيا حقق أفضل قفزة بتقدمه ثمانية مراكز وجمع أكبر عدد من النقاط بـ 30.04 نقطة، ونوه أيضا إلى أن منتخب جزر القمر حقق أفضل تصنيف له بتواجده في المركز 117.

ورغم تراجعه خطوة للوراء بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا بتواجده في المركز الثالث عشر، يليه السنغال ف المركز 17 ثم نيجيريا (30) ومصر (37) وكوت ديفوار (38).

وعلى المستوى العربي جاء منتخب قطر الفائز بكأس أمم آسيا 2024 في المركز الثاني ورقم 34 عالميا، يليه مصر (37)، تونس (41)، الجزائر (43)، السعودية (53)، العراق (58)، الإمارات (67)، الأردن (71)، سلطنة عمان (77)، البحرين (80)، سوريا (89).

وقفز منتخب فلسطين 4 خطوات للأمام ليتواجد في المركز (93)، ليحقق ثاني أفضل قفزة عربية، متساويا مع جزر القمر.

وخارج أول 100 منتخب تواجد أيضا موريتانيا (105)، وليبيا (114) بعدما حققت أفضل قفزة عربية بالتقدم 6 مراكز، وجزر القمر (117)، ولبنان (120)، السودان (127)، الكويت (139)، واليمن (156)، والصومال (199).

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