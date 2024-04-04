حفل تايلور سويفت في البرنابيو يحدد موعد إعلان صفقة مبابي لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، خطة ريال مدريد للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نظرًا للوضع الذي يمر به مبابي مع باريس، أعطاه ريال مدريد الحق في تحديد الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة، بشرط أن يتناسب مع ريال مدريد".

وتابعت الصحيفة: "مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، ويمتد العقد لخمس سنوات".

وأضافت الصحيفة: "ينتهي الدوري الفرنسي 18 أو 19 مايو، وإذا حافظ باريس على تفوقه الحالي فقد يكون البطل قبل 3 أو 4 جولات من النهاية، وحال إذا لم يواجه باريس ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، فمن المرجح الإعلان عن الصفقة في مايو".

وأشارت إلى أن مبابي يريد أن يلعب بطولة أوروبا مع منتخب فرنسا دون ضغوط.

وكشفت أن التقديم الرسمي لمبابي في ريال مدريد سيكون في فترة ما قبل أو بعد حفلتي المغنية تايلور سويفت في سانتياجو برنابيو من أجل الاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير، حيث سيتم تنظيم حفلتين لها داخل ملعب الريال يومي 29 و30 مايو المقبل.

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