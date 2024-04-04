رئيس الدولة يوجه بدفع المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة والمسجلين بالمدارس الحكومية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” بتغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة المسجلين في جميع المدارس الحكومية عن سنواتهم الدراسية الماضية بمبلغ حوالي 155 مليون درهم.
وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسيداً لقيم العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات وفي إطار نهج سموه في الدعم المتواصل لأبنائه الطلبة وتوفير جميع أسباب نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
ويستفيد من المبادرة الطلبة المقيمون في الدولة والمسجلون في المدارس الحكومية كافة حيث ستسدد جميع مستحقاتهم المتبقية حتى العام الدراسي 2023 - 2024 وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كونها الجهة المعنية.
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