رئيس الدولة يوجه بدفع المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة والمسجلين بالمدارس الحكومية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” بتغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة المسجلين في جميع المدارس الحكومية عن سنواتهم الدراسية الماضية بمبلغ حوالي 155 مليون درهم.

وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسيداً لقيم العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات وفي إطار نهج سموه في الدعم المتواصل لأبنائه الطلبة وتوفير جميع أسباب نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التربوية والتعليمية.

ويستفيد من المبادرة الطلبة المقيمون في الدولة والمسجلون في المدارس الحكومية كافة حيث ستسدد جميع مستحقاتهم المتبقية حتى العام الدراسي 2023 - 2024 وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كونها الجهة المعنية.





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