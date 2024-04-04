بروكتر آند جامبل تتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في السعودية لنشر السعادة احتفالاً بالعيد

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت بروكتر آند جامبل عن تعاونها مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية لإطلاق حملة رمضانية جديدة. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المبادرة في رسم البسمة على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة، وتعزيز روح الشمول لديهم وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الفطر السعيد. ويأتي هذا الإطلاق عقب النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة العودة إلى المدرسة في سبتمبر الماضي، وتؤكد هذه المبادرة التزام بروكتر آند جامبل وحرصها على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها عبر المنطقة.
وستتعاون بروكتر آند جامبل في إطار الحملة مع مجموعة من متاجر السوبرماركت الرائدة في السعودية، ومن ضمنها متاجر لولو وأسواق العثيم، وذلك خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، لغاية رفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقة مع تشجيع العملاء على المشاركة في الارتقاء بجودة حياتهم على نحو فاعل. وتسعى المبادرة، التي تستمر حتى 10 أبريل، إلى نشر السعادة لدى هؤلاء الأطفال وإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياتهم.
وستساهم بروكتر آند جامبل عبر هذه الحملة في نشر الابتسامة على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة والارتقاء بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم خلال العيد. إذ ستتبرع الشركة بالموارد الأساسية والملابس والاحتياجات المتنوعة لقاء كل عملية شراء لمنتجات سائل غسيل الصحون "فيري". وتأمل بروكتر آند جامبل في نجاح حملتها وإحداث أثر إيجابي حقيقي، بالإضافة إلى نشر السعادة لدى أكبر عدد ممكن من الأطفال، وذلك عبر الاستثمار في قدرات وموارد شركائها عبر قطاع تجارة التجزئة.
وقال محمد فهيم، المدير التنفيذي العام لبروكتر آند جامبل في الممكلة العربية السعودية: "نلتزم في بروكتر آند جامبل، بريادتنا كقوة من أجل الخير، إذ نؤمن بأهمية وفعالية الجهود التعاونية ودورها في إحداث التغيير المنشود. وتؤكد شراكتنا مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على التزامنا بقيم الشمول وحرصنا على إحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمعات التي نخدمها. ونحن على ثقة تامة بأن أفعال الخير على بساطتها تمتلك قدرات استثنائية تساهم في تحسين حياة الآخرين على نحو ملحوظ. ونسعى جاهدين للتعاون مع عملائنا، وتمكينهم من الارتقاء بجودة حياة الأطفال من ذوي الإعاقة على النحو الأمثل، والمساهمة في تأسيس مجتمع أكثر شمولاً."
تشتهر بروكتر آند جامبل بجودة منتجاتها، إذ نجحت في نشر البسمة على وجوه المستهلكين بشكل دائم ومستمر، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لدعمهم والحرص على الارتقاء بمستويات حياتهم يومياً، وتأتي هذه الحملة كامتداد لفلسفة العلامة التجارية الأساسية الرامية لتحسين حياة الناس حالياً وللأجيال القادمة. وتساهم ثقة المستهلكين العالية بمنتجات بروكتر آند جامبل واستخدامها في منازلهم ولأغراض العناية الشخصية بأنفسهم وعائلاتهم في دعم المساعي العالمية الهادفة للشركة، وتوسيع نطاق وصولها لإحداث فرق حقيقي في المجتمعات التي تخدمها حول العالم.
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