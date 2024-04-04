روبياليس يبرئ نفسه من اتهامات الفساد

أكد لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه بريء من الاتهامات ضده بالفساد في عقود تمت خلال فترة رئاسته.

وكانت الشرطة بانتظار روبياليس في مطار مدريد فور عودته من الدومينيكان، وتم استجوابه قبل إطلاق سراحه مرة أخرى.

وقال روبياليس، خلال حواره لقناة "لا سيكستا" الإسبانية: "لم يسمحوا لي بالعمل في كرة القدم. لقد تعرضت لهجوم إعلامي جعل من المستحيل العيش في إسبانيا".

وأضاف: "لم أحصل على أي رشاوي، ولا أنوي أن أشكك في القانون، إذا كانت لديهم شكوك سنقوم بتوضيحها. لا أحد لديه دليل ضدي".

وتابع: "لقد تعرضت لـ 70 دعوى قضائية، ولا يوجد افتراض للبراءة في هذا البلد، وسأوضح كل شيء".

وكان من المفترض في الأساس أن يتم حجز روبياليس في منتصف مارس الماضي عندما داهمت قوات الحرس الوطني مكاتب الاتحاد الإسباني وأملاك أخرى، بما في ذلك منزل روبياليس في غرناطة في تحقيقات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في عقود أبرمها خلال السنوات التي عمل بها كرئيس للاتحاد.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وافقة بالإجماع على الدعوة لانتخابات رئاسية لإنهاء الولاية التشريعية (2020-2024)، ولاية لويس روبياليس، في السادس من مايو المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الدعوة للانتخابات، اليوم الخميس، وبدءًا من السابع من نفس الشهر سيتم تحديد مهلة لمدة 5 أيام عمل لتقديم أوراق الترشح للمنصب.

ويجب أن يحصل كل مرشح على موافقة ما لا يقل عن 21 من أعضاء الجمعية العمومية.

ووفقا لما أكده الاتحاد، بعد المهلة المحددة سيتم منح يومين إضافيين لتقديم الاستئنافات المحتملة من المرشحين للمحكمة الإدارية الرياضية وبمجرد النظر بها سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة، بيدرو روتشا، خلال اجتماع أمس الأربعاء عن أنه سيترك المنصب بمجرد بدء العملية الانتخابية وسيتم تعيين رافائيل ديل آمو، رئيس الاتحاد الإقليمي لنابارا واللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية، بدلا منه.

وكان روتشا، الذي تولى المنصب بعد استقالة روبياليس في العاشر من سبتمبر الماضي عقب إيقافه من قبل الفيفا بسبب قضية اللاعبة جيني إيرموسو، قد استقال من منصبه في الشهر الماضي للاستمرار في منصبه كرئيس لاتحاد إكستريمادورا لكرة القدم، وهي إشارة تمت ترجمتها كخطوة لترشحه لانتخابات الاتحاد الإسباني ولكن لم يتم تأكيدها بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

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