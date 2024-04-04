خروج أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من المستشفى في أمريكا



تمكن أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من الخروج من المستشفى بعد نحو ثلاثة أسابيع بعد العملية.

وأعلنت مستشفى ماساتشوستس جنرال في بوسطن عبر منصة إكس أمس الأربعاء أن ريك سلايمان يتعافي بصورة جيدة، وسوف يستكمل علاجه في المنزل مع أسرته.

ونقل الأطباء عن سلايمان 62 عاما القول " هذه اللحظة- الخروج من المستشفى اليوم وأنا في أفضل حالة صحية أشعر بها منذ فترة طويلة- هو ما رغبت فيه منذ أعوام كثيرة". وأضاف " الآن الأمر أصبح واقعا" مضيفا أن

هذا اليوم لا يعني فقط بداية جديدة بالنسبة له، ولكن أيضا للكثيرين الذين ينتظرون نقل الكلى.



وكان الرجل، الذي عانى من مرض كلوي مهدد للحياة، قد خضع لعملية نقل عضو معدل جينيا في 16 مارس الماضي.

ويشار إلى أن الخنازير مناسبة بصورة خاصة كمتبرعين لأن الآيض لديهم مماثل للبشر، ولكن يجب تعديل التركيب الجيني للحيوانات المتبرعة من أجل استخدام أعضائها.

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