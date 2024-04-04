Thursday, 04 April 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خروج أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من المستشفى في أمريكا

4/4/2024 7:19:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تمكن أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من الخروج من المستشفى بعد نحو ثلاثة أسابيع بعد العملية.

وأعلنت مستشفى ماساتشوستس جنرال في بوسطن عبر منصة إكس أمس الأربعاء أن ريك سلايمان يتعافي بصورة جيدة، وسوف يستكمل علاجه في المنزل مع أسرته.

ونقل الأطباء عن سلايمان 62 عاما القول " هذه اللحظة- الخروج من المستشفى اليوم وأنا في أفضل حالة صحية أشعر بها منذ فترة طويلة- هو ما رغبت فيه منذ أعوام كثيرة". وأضاف " الآن الأمر أصبح واقعا" مضيفا أن
هذا اليوم لا يعني فقط بداية جديدة بالنسبة له، ولكن أيضا للكثيرين الذين ينتظرون نقل الكلى.

وكان الرجل، الذي عانى من مرض كلوي مهدد للحياة، قد خضع لعملية نقل عضو معدل جينيا في 16 مارس الماضي.

ويشار إلى أن الخنازير مناسبة بصورة خاصة كمتبرعين لأن الآيض لديهم مماثل للبشر، ولكن يجب تعديل التركيب الجيني للحيوانات المتبرعة من أجل استخدام أعضائها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108058606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث