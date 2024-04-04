بيع 3 أراضٍ في جزر العالم بـ 268 مليون درهم

شهد السوق العقاري بدبي اليوم بيع 3 قطع أراضي تجارية في جزر العالم بقيمة تجاوزت الـ 268 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، شملت المبايعات بيع قطعة أرض مساحتها 61124 متر مربع بقيمة 130 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض مساحتها 49207 متر مربع بسعر 69 مليون درهم، وقطعة أرض مساحتها 47218 متر مربع بسعر 68 مليون درهم. كما بيعت أرض مخصصة لمدرسة في منطقة ند الشبا 3 تبلغ مساحتها 126201 متر مربع بقيمة 250 مليون درهم.



كما بيعت أرض مخصصة لمدرسة في منطقة ند الشبا 3 تبلغ مساحتها 126201 متر مربع بقيمة 250 مليون درهم.

وإلى جانب ذلك تواصل الزخم في السوق العقاري في دبي اليوم حيث بلغت المبيعات العقارية منذ الصباح 1.5 مليار درهم نتجت عن 594 صفقة.

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