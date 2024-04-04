ناخبو الدائرة الثانية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في مختلف المراكز المخصصة

ناخبو الدائرة الثانية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في مختلف المراكز المخصصة
التاريخ
4/4/2024 7:14:17 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
وزير الخارجية السابق د.أحمد الناصر يدلي بصوته
ناخبو الدائرة الثانية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في مختلف المراكز المخصصة
MENAFN04042024000130011022ID1108058506
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