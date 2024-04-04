الأولى إقبال متوسط في الساعات الأولى وحضور بارز لكبار السن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة
أبو السعود- أسامة دياب
انطلقت عملية تصويت الناخبين في الدائرة الأولى حيث فتحت أبواب اللجان الانتخابية أمام الناخبين لاختيار نواب مجلس الامة ٢٠٢٤.
ويبلغ عدد ناخبي الدائرة الاولى 104038 سيصوتون في 93 لجنة.
وشهدت الساعات الأولى من بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى إقبالا متوسطًا كان في طليعته كبار السن و ذو الاحتياجات الخاصة ما أظهر حرص الجميع على المشاركة في العرس الديمقراطي وخالف بعض التوقعات التي تخوفت من تأثير الصيام على نسب الحضور.
وقد سخّرت الحكومة وكافة الأجهزة المعنية في الدولة كل الجهود لتهيئة الأجواء لانجاح العرس الديمقراطي .
كما لم تؤثر الحرارة النسبية للجو على عملية الاقتراع ، حيث شهدت عملية الاقتراع في الدائرة الأولى أجواء تنافسية وحضور على أبواب اللجان حتى قبل فتح باب التصويت في مشهد ساده التنظيم والسلوك الراقي.
وقام رجال الداخلية بعمل مميز في تنظيم دخول وخروج الناخبين والمحافظة على انسيابية السير .
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الاولى 104,038 يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية، 50398 من الذكور و 53640 من الاناث ويتنافس فيها 41 مرشحا.
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