الأولى إقبال متوسط في الساعات الأولى وحضور بارز لكبار السن

انطلقت عملية تصويت الناخبين في الدائرة الأولى حيث فتحت أبواب اللجان الانتخابية أمام الناخبين لاختيار نواب مجلس الامة ٢٠٢٤.

ويبلغ عدد ناخبي الدائرة الاولى 104038 سيصوتون في 93 لجنة.

وشهدت الساعات الأولى من بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى إقبالا متوسطًا كان في طليعته كبار السن و ذو الاحتياجات الخاصة ما أظهر حرص الجميع على المشاركة في العرس الديمقراطي وخالف بعض التوقعات التي تخوفت من تأثير الصيام على نسب الحضور.

وقد سخّرت الحكومة وكافة الأجهزة المعنية في الدولة كل الجهود لتهيئة الأجواء لانجاح العرس الديمقراطي .

كما لم تؤثر الحرارة النسبية للجو على عملية الاقتراع ، حيث شهدت عملية الاقتراع في الدائرة الأولى أجواء تنافسية وحضور على أبواب اللجان حتى قبل فتح باب التصويت في مشهد ساده التنظيم والسلوك الراقي.

وقام رجال الداخلية بعمل مميز في تنظيم دخول وخروج الناخبين والمحافظة على انسيابية السير .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الاولى 104,038 يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية، 50398 من الذكور و 53640 من الاناث ويتنافس فيها 41 مرشحا.