فتح باب الاقتراع للتصويت في انتخابات أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) بدأت في الساعة ال12 من ظهر اليوم الخميس، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (أمة 2024) في فصله التشريعي ال18 على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة ال12 ليلا.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834733 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تجرى وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد.

وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة (50398 ذكورا - 53640 إناثا) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة (46639 ذكورا - 48663 إناثا).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة (68991 ذكورا - 74702 إناثا) فيما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة (106534 ذكورا - 114398 إناثا).

في حين يتنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة (133386 ذكورا - 137382 إناثا) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين.

وللاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت بإمكان الناخبين استخدام التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) في حين خصصت إدارة شؤون الانتخابات الخط الساخن رقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين طوال ساعات الاقتراع.









"الأولى"..إقبال متوسط في الساعات الأولى.. وحضور بارز لكبار السن





ناخبو الدائرة الثانية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في مختلف المراكز المخصصة





"الثالثة"..العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر





ناخبو الدائرة الرابعة يتوافدون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات





"الخامسة"..إقبال مرتفع من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع فتح باب الإقتراع