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الثالثة العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر

4/4/2024 7:14:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) امير زكي-محمد راتب-عبدالكريم عبدالله-ندى ابو النصر-طارق عرابي-مبارك التنيب-فرحان الشمري

  • رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة خباب بن الأرت المستشار عبدالله عثمان، قال إن الاقبال جيد حتى الآن حيث بلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى نحو 10% من اجمالي عدد الناخبين بمعدل 110 صوتا من أصل 964 صوتا .

وأشاد بسير العملية الانتخابية حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات، آملًا أن يزداد الاقبال في القترة المسائية.

  • مرشح "الثالثة" أحمد السعدون
    يلقي
    نظرة على اللجان الفرعية في مدرسة عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال
  • وصول مرشح الثالثة رئيس مجلس السابق أحمد السعدون للإدلاء بصوته في ثانوية عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال
  • عند حلول الساعة 12 ظهرا افتتحت ثانوية عبدالله العتيبي -مركز اقتراع رجال الخالدية - أبوابها لاستقبال الناخبين ايذانا ببدء عملية الاقتراع لانتخابات 2024 في الدائرة الثالثة ، وكما جرت العادة حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم .
  • الخالدية... وكبار السن

تمسكت الخالدية -وتحديدا مركز اقتراع الرجال "مدرسة عبدالله العتيبي"- بمشهدها المألوف ، إذ حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2024 ، واصطفوا في مشهد عفوي انتظارا لبدء عملية الاقتراع ، وكانت نسبة الحضور في أولى الساعات جيدة وكان الاقبال معقولا إلى حد كبير .

واللافت استعداد وزارتي الداخلية والصحة فقد كان على أكمل وجه من حيث التنظيم والرقي وسعة الصدر وردة الفعل ، فقد كان تنظيم الداخلية رائعا في حركتي الدخول والخروج ، وكان فريق الصحة على أهبة الاستعداد لأي طاريء ، وتم توفير كراسي متحركة لغير القادرين على السير إلى اللجان الفرعية.

  • أشاد المستشار خالد العسعوسي في مدرسة محمد عبدالله الوهيب بسير العملية الانتخابية وسلاستها ، مشيرا الى ان عدد الناخبات خلال الساعة الاولى بلغ 27 من أصل 1030 صوت .

وتوقع زيادة عدد الاصوات بعد الافطار ، مشيرا الى أن اختلاف التوقيت لم يؤثر على عملية التصويت .

  • اقبال ضعيف في مدرسة سالم الحسينان مركز الاقتراع النسائي في الخالدية ، إذ جاءت الخطوات النسائية متثاقلة مع الأجواء الرمضانية.

وقال رئيس اللجنة الأصلية المستشار عبدالهادي النويف ل الأنباء"حتى هذه اللحظة وبعد مضي ساعة ونصف الساعة على بدء التصويت أدلت 60 ناخبة بصوتها في اللجنة الأصلية اناث في مدرسة سالم الحنيان من أصل 1067 ناخبة".


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