الثالثة العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر

MENAFN - Al-Anbaa) امير زكي-محمد راتب-عبدالكريم عبدالله-ندى ابو النصر-طارق عرابي-مبارك التنيب-فرحان الشمري

رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة خباب بن الأرت المستشار عبدالله عثمان، قال إن الاقبال جيد حتى الآن حيث بلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى نحو 10% من اجمالي عدد الناخبين بمعدل 110 صوتا من أصل 964 صوتا .

وأشاد بسير العملية الانتخابية حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات، آملًا أن يزداد الاقبال في القترة المسائية.



مرشح "الثالثة" أحمد السعدون

يلقي

نظرة على اللجان الفرعية في مدرسة عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال

وصول مرشح الثالثة رئيس مجلس السابق أحمد السعدون للإدلاء بصوته في ثانوية عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال

عند حلول الساعة 12 ظهرا افتتحت ثانوية عبدالله العتيبي -مركز اقتراع رجال الخالدية - أبوابها لاستقبال الناخبين ايذانا ببدء عملية الاقتراع لانتخابات 2024 في الدائرة الثالثة ، وكما جرت العادة حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم . الخالدية... وكبار السن

تمسكت الخالدية -وتحديدا مركز اقتراع الرجال "مدرسة عبدالله العتيبي"- بمشهدها المألوف ، إذ حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2024 ، واصطفوا في مشهد عفوي انتظارا لبدء عملية الاقتراع ، وكانت نسبة الحضور في أولى الساعات جيدة وكان الاقبال معقولا إلى حد كبير .

واللافت استعداد وزارتي الداخلية والصحة فقد كان على أكمل وجه من حيث التنظيم والرقي وسعة الصدر وردة الفعل ، فقد كان تنظيم الداخلية رائعا في حركتي الدخول والخروج ، وكان فريق الصحة على أهبة الاستعداد لأي طاريء ، وتم توفير كراسي متحركة لغير القادرين على السير إلى اللجان الفرعية.

أشاد المستشار خالد العسعوسي في مدرسة محمد عبدالله الوهيب بسير العملية الانتخابية وسلاستها ، مشيرا الى ان عدد الناخبات خلال الساعة الاولى بلغ 27 من أصل 1030 صوت .

وتوقع زيادة عدد الاصوات بعد الافطار ، مشيرا الى أن اختلاف التوقيت لم يؤثر على عملية التصويت .

اقبال ضعيف في مدرسة سالم الحسينان مركز الاقتراع النسائي في الخالدية ، إذ جاءت الخطوات النسائية متثاقلة مع الأجواء الرمضانية.

وقال رئيس اللجنة الأصلية المستشار عبدالهادي النويف ل الأنباء"حتى هذه اللحظة وبعد مضي ساعة ونصف الساعة على بدء التصويت أدلت 60 ناخبة بصوتها في اللجنة الأصلية اناث في مدرسة سالم الحنيان من أصل 1067 ناخبة".



