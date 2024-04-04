الثالثة العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر

(MENAFN
- Al-Anbaa) امير زكي-محمد راتب-عبدالكريم عبدالله-ندى ابو النصر-طارق عرابي-مبارك التنيب-فرحان الشمري
رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة خباب بن الأرت المستشار عبدالله عثمان، قال إن الاقبال جيد حتى الآن حيث بلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى نحو 10% من اجمالي عدد الناخبين بمعدل 110 صوتا من أصل 964 صوتا .
وأشاد بسير العملية الانتخابية حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات، آملًا أن يزداد الاقبال في القترة المسائية.
مرشح "الثالثة" أحمد السعدون
يلقي
نظرة على اللجان الفرعية في مدرسة عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال وصول مرشح الثالثة رئيس مجلس السابق أحمد السعدون للإدلاء بصوته في ثانوية عبدالله العتيبي مركز اقتراع الرجال عند حلول الساعة 12 ظهرا افتتحت ثانوية عبدالله العتيبي -مركز اقتراع رجال الخالدية - أبوابها لاستقبال الناخبين ايذانا ببدء عملية الاقتراع لانتخابات 2024 في الدائرة الثالثة ، وكما جرت العادة حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم . الخالدية... وكبار السن
تمسكت الخالدية -وتحديدا مركز اقتراع الرجال "مدرسة عبدالله العتيبي"- بمشهدها المألوف ، إذ حضر كبار السن باكرا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2024 ، واصطفوا في مشهد عفوي انتظارا لبدء عملية الاقتراع ، وكانت نسبة الحضور في أولى الساعات جيدة وكان الاقبال معقولا إلى حد كبير .
واللافت استعداد وزارتي الداخلية والصحة فقد كان على أكمل وجه من حيث التنظيم والرقي وسعة الصدر وردة الفعل ، فقد كان تنظيم الداخلية رائعا في حركتي الدخول والخروج ، وكان فريق الصحة على أهبة الاستعداد لأي طاريء ، وتم توفير كراسي متحركة لغير القادرين على السير إلى اللجان الفرعية.
أشاد المستشار خالد العسعوسي في مدرسة محمد عبدالله الوهيب بسير العملية الانتخابية وسلاستها ، مشيرا الى ان عدد الناخبات خلال الساعة الاولى بلغ 27 من أصل 1030 صوت .
وتوقع زيادة عدد الاصوات بعد الافطار ، مشيرا الى أن اختلاف التوقيت لم يؤثر على عملية التصويت .
اقبال ضعيف في مدرسة سالم الحسينان مركز الاقتراع النسائي في الخالدية ، إذ جاءت الخطوات النسائية متثاقلة مع الأجواء الرمضانية.
وقال رئيس اللجنة الأصلية المستشار عبدالهادي النويف ل الأنباء"حتى هذه اللحظة وبعد مضي ساعة ونصف الساعة على بدء التصويت أدلت 60 ناخبة بصوتها في اللجنة الأصلية اناث في مدرسة سالم الحنيان من أصل 1067 ناخبة".
MENAFN04042024000130011022ID1108058503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.