ناخبو الدائرة الرابعة يتوافدون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
زيادة إقبال الناخبين على التصويت بمدرسة ابراهيم المهنا في منطقة الفردوس وكيل نيابة "ج" دلال الدوسري من مدرسة رقية بنت محمد المتوسطة بنات بالعمرية لـ "الأنباء": إجراءات التصويت تتم بسلاسة ويسر جانب من العملية الانتخابية في مدرسة الفروانية الثانوية بنات المستشار أيمن الرويشد رئيس اللجنة الأصلية بمدرسة علي عبدالمحسن الصقلاوي ذكور بالفروانية أكد ل"الأنباء"، أن بداية اليوم الانتخابي مبشرة في ظل الإقبال من أبناء الكويت مع بداية فتح اللجان، داعيا الحميع إلى ممارسة حقهم الديمقراطي واختيار من يمثلهم بمجلس الأمة.
قال المستشار عبيد العصيمي من اللجنة الفرعية بمدرسة الفروانية الثانوية بنات - إناث ل"الأنباء": نظرا لأننا في شهر رمضان الكريم توقعت أن يكون الإقبال في بداية اليوم الإنتخابي ضعيف، ولكنه فاق التوقعات وهو دليل على حرص أبناء الكويت على المشاركة في العرس الديمقراطي، متوقعا أن يتزايد حضور الناخبات في الساعات المقبلة.
واضاف المستشار العصيمي: الإقبال على الانتخابات يعكس وعي المواطن الكويتي الذي أصبح يريد التغيير وهذا ما نشاهده من خلال تدفق المقترعات على اللجان.
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