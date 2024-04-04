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ناخبو الدائرة الرابعة يتوافدون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات

4/4/2024 7:14:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • زيادة إقبال الناخبين على التصويت بمدرسة ابراهيم المهنا في منطقة الفردوس
  • وكيل نيابة "ج" دلال الدوسري من مدرسة رقية بنت محمد المتوسطة بنات بالعمرية لـ "الأنباء": إجراءات التصويت تتم بسلاسة ويسر
  • جانب من العملية الانتخابية في مدرسة الفروانية الثانوية بنات
  • المستشار أيمن الرويشد رئيس اللجنة الأصلية بمدرسة علي عبدالمحسن الصقلاوي ذكور بالفروانية أكد ل"الأنباء"، أن بداية اليوم الانتخابي مبشرة في ظل الإقبال من أبناء الكويت مع بداية فتح اللجان، داعيا الحميع إلى ممارسة حقهم الديمقراطي واختيار من يمثلهم بمجلس الأمة.


  • قال المستشار عبيد العصيمي من اللجنة الفرعية بمدرسة الفروانية الثانوية بنات - إناث ل"الأنباء": نظرا لأننا في شهر رمضان الكريم توقعت أن يكون الإقبال في بداية اليوم الإنتخابي ضعيف، ولكنه فاق التوقعات وهو دليل على حرص أبناء الكويت على المشاركة في العرس الديمقراطي، متوقعا أن يتزايد حضور الناخبات في الساعات المقبلة.

واضاف المستشار العصيمي: الإقبال على الانتخابات يعكس وعي المواطن الكويتي الذي أصبح يريد التغيير وهذا ما نشاهده من خلال تدفق المقترعات على اللجان.

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