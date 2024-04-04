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الخامسة إقبال مرتفع من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع فتح باب الإقتراع

4/4/2024 7:14:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الناخبون يصطفون امام لجنة عبدالوهاب الفارس للإدلاء بأصواتهم
  • تشهد لجنة مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس في الدائرة الخامسة إقبالا مرتفعا من قبل المقترعين منذ فتح باب التصويت إذ يصطفون أمام أبواب اللجان انتظارا للاقتراع واختيار من يمثلونهم في مجلس الامة 2024 والمشاركة بهذا العرس الديموقراطي.

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