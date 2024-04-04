الخامسة إقبال مرتفع من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع فتح باب الإقتراع

الخامسة إقبال مرتفع من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع فتح باب الإقتراع
التاريخ
4/4/2024 7:14:16 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
الناخبون يصطفون امام لجنة عبدالوهاب الفارس للإدلاء بأصواتهم تشهد لجنة مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس في الدائرة الخامسة إقبالا مرتفعا من قبل المقترعين منذ فتح باب التصويت إذ يصطفون أمام أبواب اللجان انتظارا للاقتراع واختيار من يمثلونهم في مجلس الامة 2024 والمشاركة بهذا العرس الديموقراطي.
MENAFN04042024000130011022ID1108058501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.