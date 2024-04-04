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وزير الصحة الإدلاء بالصوت واجب وطني لرد الجميل للكويت وإيصال الأنسب لمقاعد البرلمان

4/4/2024 7:14:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الصحة
د. أحمد العوضي اليوم الخميس، إن "المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وعلى الجميع المشاركة والادلاء بأصواتهم لخدمة الوطن وإيصال الأنسب إلى مقاعد مجلس الأمة".

وأضاف الوزير العوضي عقب الإدلاء بصوته في لجنة ثانوية (العصماء بنت الحارث) بالدائرة الثانية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "مشاركته للادلاء بصوته في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية جزء من رد الجميل للوطن المعطاء".

وأكد حرص الوزارة ممثلة بقطاعات إدارة الطوارئ الطبية إضافة إلى الطواقم الطبية من اطباء وممرضين على القيام بالدور المنوط بها في في الإعداد والتجهيز لمواكبة الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية 140 مركزا موزعين على المقار الانتخابية.

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