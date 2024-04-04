وزير الصحة الإدلاء بالصوت واجب وطني لرد الجميل للكويت وإيصال الأنسب لمقاعد البرلمان

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الصحة
د. أحمد العوضي اليوم الخميس، إن "المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وعلى الجميع المشاركة والادلاء بأصواتهم لخدمة الوطن وإيصال الأنسب إلى مقاعد مجلس الأمة".
وأضاف الوزير العوضي عقب الإدلاء بصوته في لجنة ثانوية (العصماء بنت الحارث) بالدائرة الثانية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "مشاركته للادلاء بصوته في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية جزء من رد الجميل للوطن المعطاء".
وأكد حرص الوزارة ممثلة بقطاعات إدارة الطوارئ الطبية إضافة إلى الطواقم الطبية من اطباء وممرضين على القيام بالدور المنوط بها في في الإعداد والتجهيز لمواكبة الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية 140 مركزا موزعين على المقار الانتخابية.
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