وزير الداخلية تفقد مراكز الاقتراع وتابع سير عملية التصويت
التاريخ
4/4/2024 7:14:15 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، عددًا من مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 التي انطلقت في الثانية عشرة ظهر اليوم.
ووجه اليوسف بضرورة توفير كل التسهيلات وتذليل العوائق أمام الناخبين للوصول للجان الانتخابية والتعاون مع رجال الداخلية.
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