وزير الداخلية تفقد مراكز الاقتراع وتابع سير عملية التصويت

MENAFN - Al-Anbaa) حنان عبد المعبود

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، عددًا من مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 التي انطلقت في الثانية عشرة ظهر اليوم.

ووجه اليوسف بضرورة توفير كل التسهيلات وتذليل العوائق أمام الناخبين للوصول للجان الانتخابية والتعاون مع رجال الداخلية.