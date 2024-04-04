وزير العدل يدلي بصوته ويشيد بالدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أدلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب اليوم الخميس، بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 وذلك في اللجنة الانتخابية بمدرسه المغيره بن نوفل المتوسطة في منطقة سلوى .
وأشاد الوزير الغريب بالدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية لإنجاح العرس الديمقراطي .
وقام وزير العدل بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية يرافقه وكيل وزارة العدل هاشم القلاف .
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