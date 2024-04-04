وزير العدل يدلي بصوته ويشيد بالدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية

أدلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب اليوم الخميس، بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 وذلك في اللجنة الانتخابية بمدرسه المغيره بن نوفل المتوسطة في منطقة سلوى .

وأشاد الوزير الغريب بالدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية لإنجاح العرس الديمقراطي .

وقام وزير العدل بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية يرافقه وكيل وزارة العدل هاشم القلاف .