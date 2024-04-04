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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

4/4/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية عند الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.


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