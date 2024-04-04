الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس
التاريخ
4/4/2024 7:08:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية عند الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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