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بولندا تطالب إسرائيل بتعويض إثر مقتل موظف إغاثة في غزة

4/4/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) وارسو/PNN- قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي "سنتوقع... توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا".


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