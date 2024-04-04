بولندا تطالب إسرائيل بتعويض إثر مقتل موظف إغاثة في غزة

بولندا تطالب إسرائيل بتعويض إثر مقتل موظف إغاثة في غزة
التاريخ
4/4/2024 7:08:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) وارسو/PNN- قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.
وأضاف توسك في مؤتمر صحفي "سنتوقع... توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا".
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