التغلب على العوائق التي تواجهها النساء في مكان العمل

عندما كانت تبحثُ سوزان -تلك الخريجةُ الجديدة من تخصص الهندسة المدنية- عن فرصةٍ للازدهار وخوضِ غِمار التجربة والعمل، كانت على استعدادٍ للتنازل عن بعض مطالبها المشروعة، حالها كَحالِ أغلب حديثي التخرج؛ ما جعلها تدخل درباً شائكاً سعياً في النهاية لِنيلِ عملٍ يليقُ -على الأقل- بشهادتها وتحصيلها العلمي.



في هذا المقال نسلّطُ الضوء على رحلة سوزان ونساءٍ أخريات أثناء محاولتهن الحصول على عملٍ لائق.

كانت سوزان تعمل في مشروعٍ شبه حكومي لبناء مبنى جديدٍ وترميم مبنى قديم، إذْ صدرت مناقصة هذا المشروع على الصعيد الوطني بعد أن طُلب من المقاول الفائز توظيف ما لا يقل عن ثلاثة خريجين جدد، ما دفع المقاول لِتوظيفها مع مهندسين اثنين من الذكور، إلى جانب فريق عملٍ يضم اثني عشر عاملاً في موقع البناء.

تقول سوزان: "أبلغني المقاول براتبي في أول يومٍ من العمل، ولكن كان بالطبع أقل من الحد الأدنى للأجور!

وأكملت، أنها كخريجة جديدة كان عليها التعلّم والتطور ومحاولة اكتساب الخبرة بأي ثمن، لهذا لم تقم بالاعتراضِ أو الامتعاض، أو حتى إحداث أي جعجعةٍ لا نتيجةَ بعدها. "بعد عدة أشهر، علمتُ أنّ راتبي لا يتم دفعه من قِبَل المقاول، بل من الجهة الرسمية التي أصدرت المُناقصة، كما أنه كان يعطيني نصف المبلغ المخصص لراتبي بينما يحتفظ بالنصف الآخر لنفسه!

بعد أن قمت بالقليل من البحث، اكتشفتُ أنه يدفع لِعُمال البناء (الذكور) راتباً مجزياً أعلى من الراتب الذي يعطِني إياه، مما جعل غضبي يتأجج، ليس فقط لأنه كان يسرق أموالي لأشهر، لكن لِكونه أيضاً كان يظنني حمقاء لأنني لستُ رجلاً".



سوزان لم تكن المرأة الوحيدة التي شاركتنا قصتها، فقد بدأت يارا العمل في شركةٍ ناشئةٍ صغيرة مباشرة بعد التخرج في عام 2021، وبقيت تعمل هناك لمدة عامين. تقول يارا:"لقد كانا عامين رائعين، فقد تعلمت الكثير، وكنتُ جزءاً من بيئة عملٍ صحية، بل وكان لدي مدراء داعمين. بقيت الأمور كذلك، حتى جاء اليوم الذي قدمت به استقالتي، حين اكتشفت أنهم فقط قاموا بتوريد مبلغ الضمان الاجتماعي الخاص بي

في الأشهر الستة الأولى وبعد ذلك توقفوا عن هذا الإجراء، على الرغم من أنهم كانوا يقومون بخصم المبلغ من راتبي".

وعلى النقيض من سوزان ويارا، اللاتي كُنّ يخطينَ أولى خطواتهن في سوق العمل، فإن إيناس ذات الخمسة والثلاثين عاماً، كافحت للعثور على عملٍ لإعالة أسرتها المكونة من طفلين وأمٍ مسنة، بعد وفاة زوجها. بدأت إيناس بالعمل كمُدخلةَ بيانات، بالإضافة الى الأعمال السكرتارية، ولكن سرعان ما وجدت نفسها في موقفٍ تُضطَر فيه إلى تحمل التحرش المتكرر من رئيسها.

وفقاً لإيناس، تراوح التحرش من النكات غير اللائقة والتلميحات والتعليقات إلى اللمس الجسدي.

وأوضحت أنها لا تملك ترف الاستقالة أو حتى تقديم الشكاوى، لأن عملها هو الشيء الوحيد الذي يمنع عائلتها من أن تكون بلا مأوى أو أن يُتركوا جياعاً. كما أشارت إلى الوصمة المجتمعية حيث كانت عاملاً رئيسياً دفعها لالتزام الصمت.



القصص التي تلقيناها لا حصرَ لها، والشهاداتُ صادمة، فهي تكشف حقيقةً لا مفر منها، وهي أن النساء -وخاصة النساء الحوامل- هُنّ عرضةٌ لسوء المعاملة في أماكن عملهنّ، وأنهنّ يخضعنَ لمختلف أنواع الانتهاكات مثل اختبارات الحمل القسرية، إلى جانب طرح أسئلة تمس الخصوصية أثناء المقابلات حول نية الزواج أو إنجاب الأطفال، والإنهاء المبكر للعقود محددة المدة، بالإضافة الى حرمانهنّ من الإجازة لحضور المواعيد الطبية خلال فترة الحمل.



"التمييز واضحٌ للغاية بالنسبة للمعلمات العاملات في القطاع الخاص، فإنهاء

العقود قبل العطلة الصيفية يُعد ممارسةً شائعة بشكلٍ واضح، إذ لا تدفع المدارس رواتب عن تلك الفترة، بالافتراض أنهم سيعيدون توظيفهنّ في بداية العام الدراسي الجديد"، هذا ما قالته إيمي داوود، مؤسسة "الحركة النسوية الأردنية". وتابعت: "من المحزن أن كل الروايات عن الأمومة التي نحفظها عندما نكون صغاراً، نكتشف لاحقاً، ويوماً بعد يوم، أنها ليست أكثر من سرديةٍ واهية، وأن الأمومة في واقعنا أصبحت خطيئةً نُعاقَب عليها،

بدءاً من قانون الأحوال الشخصية إلى مكان العمل. ولا تنتهي التضحيات التي تُجبر النساء على تقديمها دون تعويض مقابل دورهن في الأمومة".



في العام الماضي، أصبحت معاملة المعلمات في القطاع الخاص حديث الساعة، بعد أن أرسلت مدرسةٌ خاصة مذكرةً رسميةً إلى هيئة التدريس الإناث تحثهنّ على استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتحديد موعد ولادتهنّ خلال العطلة الصيفية السنوية التي تستمر ثلاثة أشهر؛ منذ ذلك الحين، تقدمت العديد من المعلمات لمشاركة قصصهنّ.

بالنسبة لرنا، كان حلم حياتها أن تصبح أماً، على الرغم من تعرضها لعدة حالات إجهاض، مما دفعها لبدء رحلة التلقيح الاصطناعي عبر تقنية أطفال أنابيب. ولكن، هذا القرار وما يتبعهُ من راحةٍ ضرورية عقب بدء الإجراء طبياً، جعلها في مواجهة مع إدارة المدرسة، إذْ استخدموا ذريعة أن أداءها أصبح دون المستوى، ما دفعها للاستقالة بهدوءٍ.

كيف يمكن للمرأة أن تجتاز تجربة العمل بثقة؟



ألقينا نظرةً فاحصةً على قانون العمل الأردني، لتوضيح الوضع من منظور قانوني، وذلك بِمُساعدةٍ من الخبيرة القانونية ليندا كلش، مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان؛ ويتناول القانون مسائل شائكة مثل المطالبة بالمساواة في الأجور، إذْ تُنص المادة 53 على أن "يُعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامةٍ لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار عن كل حالةٍ يدفع فيها إلى عاملٍ أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وذلك بالإضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".

كما تمنع المادة 27/أ/1 صاحب العمل إنهاء خدمات المرأة العاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال فترة الأمومة. وقالت كلش "في حال تم فصل المرأة الحامل من الشهر السادس أو خلال فترة الأمومة، يمكنها التقدم بشكوى إلى وزارة العمل للنظر في الأمر".

وأضافت "في حالات التحرش في مكان العمل، يتيح القانون للعمّال ترك الوظيفة مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم العمالية. وحسب المادة 29/6 من قانون العمل: في حال تعرض العامل لأي اعتداءٍ من صاحب العمل بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء أو التحرش الجنسي، يُعاقب صاحب العمل بغرامةٍ لا تقل عن ٢٠٠٠ دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠ دينار".



تشعر يارا بالندم لعدم قراءتها وفهمها لقانون

العمل من قبل وتقول: "عندما بدأت مسيرتي المهنية لم يكن لدي خبرة سابقة، ولم أدرك النطاق الكامل لحقوقي، مما جعلني أتعرض للاستغلال عدة مراتٍ دون علمي. أنصح جميع الطلاب والطالبات بالقراءة عن قانون العمل الأردني وحقوقنا المنصوص عليها فيه". كما توصي يارا جميع العاملين والعاملات بإنشاء حسابٍ على

موقع

مؤسسة الضمان الاجتماعي، لمراقبة اقتطاعات الرواتب الشهرية.

إن الذي يقوّض حقوق العمّال ليس الافتقار إلى النصوص القانونية، فـ"الإشكالية تكمُن في الإحجام عن التقدم بشكوى، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب، منها الخوف من فقدان فرصة العمل في ظل أوضاع البطالة السائدة، وكذلك الخوف من الوصمة أو التسبب في مشاكل أكبر. وعليه يجب توعية العمّال بحقوقهم وواجباتهم وكيفية تقديم الشكوى إذا تعرضوا لأي انتهاكٍ عمّالي، وكذلك توعية أصحاب العمل بما يترتب عليهم بموجب القانون في حال انتهكوا حقوق العمال.

ما مدى

إلزامية تطبيق

التشريعات

المتعلقة بحقوق المرأة في العمل؟



هناك العديد من المعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها، مما يجعلها مُلزمةً رسمياً للدولة وتغطي جوانب مختلفة من حقوق المرأة في العمل، يمثّل ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى جانب 26 اتفاقيةً من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك سبعٌ من الاتفاقيات الأساسية الثمانية. تغطي اتفاقيات منظمة العمل الدولية نطاقاً واسعاً لتأمين مكان عملٍ لائقٍ للمرأة، مثلما تضمنته

الاتفاقية

رقم 100 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية

رقم 190 بشأن العنف والتحرش، وما إلى ذلك.

ويمثل القانون الأردني والمعاهدات الدولية إطاراً تكميلياً، إلا أن التنفيذ لا يكون كافياً في معظم الأحيان. يجب معالجة الوضع على أرض الواقع كما هو، فهناك حاجةٌ مُلحة للتصدي لانسحاب المرأة من سوق العمل وضمان تمكينها اقتصادياً واستقلالها مالياً؛ هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد نتيجةً لتهميش فئةٍ كبيرة من القوى العاملة القادرة على إحداث فرق كبير في تنمية البلاد.







الحكومة والنقابات وأرباب العمل



لنقابات العمّال دورٌ كبير في الضغط على أرباب العمل لطرح سياساتٍ داخلية تُعزز بيئة عملٍ صحيةٍ ومنصفةٍ وآمنة؛ ويجب أن تكون النقابات قادرة على تشكيل وتنظيم والتفاوض نيابة عن العمال مع تمثيل مصلحتهم العليا.



علاوةً على ذلك، يتوجب على الحكومة أيضاً بِدورها الرئيسي والرسمي إرساء الأسس، إذْ تصمم السياسات لحماية المرأة من الانتهاكات، وتطبّقها. وخلال مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في نسخته الرابعة، تلقت الحكومة الأردنية حوالي 300 توصية، من بينها: مواصلة الجهود الرامية إلى توعية المرأة العاملة بحقوقها في سوق العمل، وإعادة النظر في التشريعات لتعزيز توفير بيئة عملٍ آمنة وصحيّةٍ في مكان العمل.

ختاماً، ومع كل ذلك، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى صاحب العمل ورغباتهِ التي لا بد أن تنبثق عن واجباته في تأمين مكان عملٍ صحيٍ للجميع. فالمساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عملٍ آمنة مفهومين قابلين للتبادل، إذْ إن تحقيق بيئة عمل صحيّةٍ وآمنة تحفّز الموظفين على الإنتاج، وبالتالي ضمان تحقيق ازدهارٍ اقتصاديٍ وطنيٍ شامل لكلا الجنسين، مما يعزز رفاهية الشعب.







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