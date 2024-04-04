ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب في الصباح؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت دراسات عديدة أن "عدم انتظام ضربات القلب البطيني"، من المرجح أن يحدث في الصباح، عندما يستيقظ الناس بعد نوم الليل، ولكن لم يتم فهم آلية التحفيز بشكل كامل.الآن، كشفت أبحاث في "إمبريال كوليدج لندن" أن اضطرابات القلب مرتبطة بالارتفاع الطبيعي لهرمون التوتر، الكورتيزول، والذي يصل إلى ذروته بالدم أول شيء في الصباح.



وفي دراسة أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن الكورتيزول يرتبط بمستقبل محدد في خلايا القلب، ويؤثر هذا المستقبل على الجينات التي تنظم القنوات الأيونية في غشاء الخلية، والتي تتحكم في نبضات القلب.



ومع تغير نشاط القنوات الأيونية، يصبح القلب أكثر عرضة للخطر، لأنه من السهل على النبضات الكهربائية المنتظمة، التي تسبب ضربات القلب المنتظمة، أن تتحلل إلى نشاط أكثر فوضوية، أو عدم انتظام ضربات القلب.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، يتأثر إيقاع الكورتيزول اليومي، أو الليلي، بالنوم، مع زيادة في الكورتيزول، قبل دقائق فقط من الاستيقاظ.



وتكشف هذه الدراسة المثيرة للاهتمام عن تفسير محتمل للغموض الذي يجعل عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعاً في الصباح.



وتحدد الدراسة ارتفاع الكورتيزول باعتباره الجاني، ويسمح ذلك باستكشاف خيارات علاجية جديدة يمكن أن تقلل من هذه المشكلة، التي قد تقود إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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