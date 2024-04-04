الصفدي: يجب التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ركّز على ضرورة التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.



وأكد الوزيران على ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة الإنسانية وضمان حرية حركتهم وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بشكل فوري وكاف لجميع أنحاء القطاع.



وقدم الصفدي التعازي لنظيرته الأسترالية بالمواطنة الأسترالية التي كانت بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة العاملين مع المطبخ المركزي العالمي، والذي كان الصفدي قد دانه جريمة حرب أخرى من جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.



وشكر الصفدي وونع على استئناف بلادها تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها.