الأمن العام وأمانة عمان توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس، في مبنى المديرية مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الإستراتيجي في المجالات المختلفة.



وأكد اللواء المعايطة أهمية أوجه التعاون الممتدة بين مديرية الأمن العام وأمانة عمان للارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات.



وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية المستمر لتبادل الخبرات المختلفة وبما يناسب احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة لاسيما امانة عمان لتجسيد المزيد من الخطوات العملية التنموية ضمن أطر من الجهود الوطنية الرامية لإدامة الحياة الفضلى للمواطنين .



بدوره أشار يوسف الشواربة إلى أن المذكرة تأتي امتدادا لسلسلة الجهود التعاونية المنفذة بين الجانبين بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتوافق وترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة في هذا المجال مثمنا دور مديرية الأمن العام في تعزيز المنظومة الأمنية والحفاظ على المقدرات الوطنية .