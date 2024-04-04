الأمن العام وأمانة عمان توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس، في مبنى المديرية مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الإستراتيجي في المجالات المختلفة.
وأكد اللواء المعايطة أهمية أوجه التعاون الممتدة بين مديرية الأمن العام وأمانة عمان للارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات.
وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية المستمر لتبادل الخبرات المختلفة وبما يناسب احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة لاسيما امانة عمان لتجسيد المزيد من الخطوات العملية التنموية ضمن أطر من الجهود الوطنية الرامية لإدامة الحياة الفضلى للمواطنين .
بدوره أشار يوسف الشواربة إلى أن المذكرة تأتي امتدادا لسلسلة الجهود التعاونية المنفذة بين الجانبين بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتوافق وترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة في هذا المجال مثمنا دور مديرية الأمن العام في تعزيز المنظومة الأمنية والحفاظ على المقدرات الوطنية .
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