أكسيوس: من المتوقع أن تكون مكالمة بايدن ونتنياهو متوترة

أكسيوس: من المتوقع أن تكون مكالمة بايدن ونتنياهو متوترة
التاريخ
4/4/2024 7:05:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين ان من المتوقع أن تكون مكالمة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوترة بسبب حادثة موظفي المطبخ المركزي العالمي.
واضاف أن قلق بالغ من أن يمحو الهجوم على موظفي المطبخ المركزي التقدم في تدفق المساعدات لغزة.
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