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أكسيوس: من المتوقع أن تكون مكالمة بايدن ونتنياهو متوترة

4/4/2024 7:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين ان من المتوقع أن تكون مكالمة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوترة بسبب حادثة موظفي المطبخ المركزي العالمي.


واضاف أن قلق بالغ من أن يمحو الهجوم على موظفي المطبخ المركزي التقدم في تدفق المساعدات لغزة.


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