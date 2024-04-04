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ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

4/4/2024 7:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -في مؤتمر- إن القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان أسفر عن نزوح نحو 100 ألف شخص .

واضاف ان" القصف تسبب بمقتل 313 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين".


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