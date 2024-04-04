ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف
التاريخ
4/4/2024 7:05:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -في مؤتمر- إن القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان أسفر عن نزوح نحو 100 ألف شخص .
واضاف ان" القصف تسبب بمقتل 313 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين".
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