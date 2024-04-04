بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.38 % الى مستوى 2442 نقطة.



وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

