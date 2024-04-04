مصر.. وفاة مزارع ومحاولات لإخراج جثته من البئر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت السلطات المصرية وفاة الشاب الذي سقط في بئر بمحافظة المنيا جنوب البلاد وظل عالقا بداخلها لأكثر من 48 ساعة، وتواصل السلطات جهودها حاليا لاستخراج الجثمان ودفنه.
وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة الشاب في بئر بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا.
وتعيد هذه الواقعة للأذهان ما حدث مع الطفل ريان الذي قضى في بئر بالأراضي المغربية العام الماضي، لذا أطلق على هذا الشاب اسم "ريان المصري".
لبنان 24
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