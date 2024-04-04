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مصر.. وفاة مزارع ومحاولات لإخراج جثته من البئر

4/4/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت السلطات المصرية وفاة الشاب الذي سقط في بئر بمحافظة المنيا جنوب البلاد وظل عالقا بداخلها لأكثر من 48 ساعة، وتواصل السلطات جهودها حاليا لاستخراج الجثمان ودفنه.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة الشاب في بئر بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا.

وتعيد هذه الواقعة للأذهان ما حدث مع الطفل ريان الذي قضى في بئر بالأراضي المغربية العام الماضي، لذا أطلق على هذا الشاب اسم "ريان المصري".

لبنان 24

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