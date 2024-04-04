البنك المركزي يوضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة

MENAFN - Al Wakeel News)شارك البنك المركزي مقطع فيديو توعوي حول العلامات الأمنية التي يجب أن تحملها العملة النقدية الحقيقية، ووضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة.وبين مقطع الفيديو المنشور على صفحة البنك على الفيسبوك أنه يمكن تمييز العملة النقدية الحقيقية عند وضعها أمام مصدر ضوئي، حيث سترى أولاً العلامة المائية تتوافق مع الصورة المطبوعة على وجه العملة النقدية، بالإضافة إلى رؤية رقم الفئة المخفي بشكل واضح عند وضعه أمام مصدر ضوئي.









وأضاف أن عند امالة الورقة النقدية الحقيقية، يمكنك رؤية الخيط الأمني ثلاثي الأبعاد ، بالإضافة إلى رؤية شكل بداخله قيمة الفئة تتغير ألوانه مع تحريك الورقة.









وأشار إلى أن الطباعة البارزة المميزة للأوراق النقدية الحقيقية تتوزع على أماكن مختلفة من الورقة، ويمكن الاحساس بها من خلال تمرير أطراف الأصابع على أماكن تواجدها على الورقة مثل اسم البنك ونص قيمة الفئة النقدية في مركز الورقة بالجهة الأمامية.











وأضاف أن بالنسبة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، هناك بعض الخطوط والنقاط البارزة يمكن لمسها باطراف الأصابع على جانبي الورقة من الجهة الأمامية.