كالكاليست: 28 شخصية اقتصادية قدمت التماسا لعزل نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال "كالكاليست" المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي إن 28 من رجال الأعمال وقادة الاقتصاد الإسرائيليين قدموا التماسا للمحكمة العليا لعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن "كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها".
وأضاف "مطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمرة برئاسة نتنياهو، وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة".
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