كالكاليست: 28 شخصية اقتصادية قدمت التماسا لعزل نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال "كالكاليست" المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي إن 28 من رجال الأعمال وقادة الاقتصاد الإسرائيليين قدموا التماسا للمحكمة العليا لعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن "كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها".



وأضاف "مطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمرة برئاسة نتنياهو، وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة".

