شلالات تنهمر من بناية شاهقة.. مشاهد غريبة من زلزال تايوان
التاريخ
4/4/2024 6:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح يوم الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.
ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء .
ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز.
لبنان 2
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