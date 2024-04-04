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شلالات تنهمر من بناية شاهقة.. مشاهد غريبة من زلزال تايوان

4/4/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح يوم الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.

ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء .

ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز.

لبنان 2


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