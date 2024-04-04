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السير: حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة بالتزامن مع آخر يوم خميس برمضان

4/4/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت إدارة السير المركزية أن تشهد شوارع المملكة اليوم الخميس حركة مرورية أكثر من المعتاد بسبب كونه يوم الخميس الأخير في شهر رمضان المبارك.

ودعت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، السائقين إلى ضرورة اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، والالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأماكن العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.

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