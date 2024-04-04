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السلطات الكندية تضبط 598 مركبة مسروقة في ميناء مونتريال

4/4/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكندية أمس الأربعاء، أنها منعت تصدير ما يقرب من 600 مركبة مسروقة إلى الخارج بعد تفتيش 390 حاوية شحن في ميناء مونتريال.
وقالت شرطة مقاطعة أونتاريو ووكالة خدمات الحدود الكندية إن حوالي ثلاثة أرباع المركبات الـ 598 المضبوطة، والتي تقدر قيمتها بنحو 34.5 مليون دولار كندي (25.5 مليون دولار أمريكي)، سرقت في مقاطعة أونتاريو المجاورة.

RT

MENAFN04042024000208011052ID1108058273

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