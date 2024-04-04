السلطات الكندية تضبط 598 مركبة مسروقة في ميناء مونتريال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكندية أمس الأربعاء، أنها منعت تصدير ما يقرب من 600 مركبة مسروقة إلى الخارج بعد تفتيش 390 حاوية شحن في ميناء مونتريال.
وقالت شرطة مقاطعة أونتاريو ووكالة خدمات الحدود الكندية إن حوالي ثلاثة أرباع المركبات الـ 598 المضبوطة، والتي تقدر قيمتها بنحو 34.5 مليون دولار كندي (25.5 مليون دولار أمريكي)، سرقت في مقاطعة أونتاريو المجاورة.
RT
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