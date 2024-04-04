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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس

4/4/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 فلسطينيا بينهم امرأة، بعد مداهمة عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا من بلدة بدو، وهم: الجريح محمد أشرف منصور، ومالك جمال خضور، وعمر أحمد خضور، وعبد الله جمال منصور، وعيد فوزي أبو عيد، ومحمد عيد فوزي أبو عيد، وطه محمود جميل الشيخ، وأيهم نجيب بدوان، وزريف محمد خضور، وعماد جميل الشيخ، وعبد الوهاب جمال خضور، وحمد أمين سعادة.


كما اعتقلت تلك القوات ثريا زهران بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت سوريك، والشاب جهاد محمد حسني العموري من بلدة إجزا.

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