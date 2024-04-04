أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث بدير علا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة البلقاء أمس الأربعاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله"، ضمن المجالس العلمية الهاشمية الموسومة بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".



واشتمل المحور الأول الذي عرضه رئيس قسم الوعظ والإرشاد الدكتور شادي الشياب التعريف بالقاضي عياض وسيرته الذاتية والعلمية وأثره في عصره، فيما عرض في المحور الثاني مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد عارف السعد لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثره على الفرد والمجتمع، وتحدث في المحور الثالث إمام مسجد فاطمة الرضوان بدير علا الدكتور محمد سليمان البلوي لشروح الكتاب من القدامى والمعاصرين.



وأكد مدير أوقاف البلقاء الدكتور أحمد عبداللطيف الخرابشة أهمية المجالس العلمية وضرورة الحفاظ على الأمن والأمان، والرجوع لكنوز الأجداد السنية وعدم اتباع الفتاوى الشاذة وأهمية قراءة كتاب الشفا.

