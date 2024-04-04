الملكية الأردنية تكرم وكلاء الشحن الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مأدبة إفطار لتكريم وكلاء الشحن الجوي المعتمدين لديها في الأردن بحضور رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية كريم مخلوف وعدد من المعنيين، تقديرًا لتعاونهم المتواصل مع الشركة وحرص الملكية الأردنية على استمرار التعاون لتحقيق النجاح المشترك وتقديم أفضل خدمات الشحن من وإلى المملكة.



وأشار مخلوف خلال مأدبة الإفطار الى دور هذا القطاع الأساسي في حركة الصادرات الأردنية والتجارة الخارجية، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم استراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم.

واضاف إن الملكية الأردنية قد ضمت مؤخرًا طائرة شحن جديدة من طراز ايرباصPF 321A هي الأولى من نوعها في المنطقة خلال حفل استقبال تم تنظيمه بحضور وكلاء الشحن المعتمدين لديها بمطار الملكة علياء الدولي، مبينًا ان ضم طائرة A321F يمكن الملكية الأردنية من الوصول الى 9 محطات على شبكة الملكية الأردنية وتوسيع عملياتها بين الأردن وأوروبا وبلاد الشام والخليج، والاستفادة من سوق الشحن الجوي سريع النمو وربط المملكة على مستوى الاستيراد والتصدير، حيثُ ستدعم الملكية الأردنية مكانة الأردن كمركز لوجستي قوي في المنطقة.

وتعد إضافة المزيد من طائرات الشحن إلى اسطول الملكية الأردنية أحد الركائز الأساسية لإنجازات الشحن المستقبلية، حيث من المتوقع أيضا أن تنضم طائرة عريضة البدن خلال العام 2024 والتي ستخدم الوجهات طويلة المدى في العديد من المناطق، الشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا.