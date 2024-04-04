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باستخدام آر بي جيه... الشاباك يعتقل خلية من رهط خططت لاغتيال بن غفير

4/4/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك" أنه تمكن من اعتقال خلية من مدينة رهط البدوية، كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام "آر بي جيه".

وقال "الشاباك إنه "تم إحباط بنية تحتية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في إسرائيل، بما في ذلك اغتيال بن غفير"، مبينا أن "الخلية الإرهابية تتكون في معظمها من إسرائيليين يعيشون في رهط، وفلسطينيين يعيشون الضفة الغربية، والذين تآمروا لتنفيذ أنشطة إرهابية في جميع أنحاء إسرائيل".

وزعم التحقيق أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لنشاط في إسرائيل، من بينها تنفيذ هجوم ضد قواعد الجيش الإسرائيلي ومطار بن غوريون والمبنى الحكومي في القدس. بالإضافة إلى ذلك، خططوا لتنفيذ هجوم في كريات أربع، وفي هذا السياق كان هناك وكذلك نية اغتيال وزير الأمن الوطني غفير باستخدام صاروخ آر بي جي، ونية اختطاف جنود من الجيش".

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