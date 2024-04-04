الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات وحداته القتالية تحسبًا لرد إيراني

(MENAFN
- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية اليوم الخميس، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع؛ ما أثار تهديدات بالانتقام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان الجيش :"وفقًا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتًا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقًا للاحتياجات".
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