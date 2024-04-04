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الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات وحداته القتالية تحسبًا لرد إيراني

4/4/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية اليوم الخميس، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع؛ ما أثار تهديدات بالانتقام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان الجيش :"وفقًا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتًا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقًا للاحتياجات".


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