رقم قياسي جديد للذهب مع تجاوز الأونصة 2300 دولار

MENAFN - Palestine News Network ) هونغ كونغ/PNN- حطم الذهب رقما قياسيا جديدا، اليوم الخميس، مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار، مدفوعا باحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وسجل المعدن الثمين أرقاما قياسية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يلمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى أنه على وشك البدء بتليين السياسات النقدية، ما يجعله أكثر جذبا للمستثمرين.

ولامس سعر أونصة الذهب 2304,96 دولارات، بحسب بلومبرغ نيوز، عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض نسب الفائدة "في مرحلة ما هذا العام".

وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام الوظائف الأميركية المتوقع نشرها نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تمنح البيانات الضعيفة البنك المركزي مجالًا لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.



