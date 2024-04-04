رقم قياسي جديد للذهب مع تجاوز الأونصة 2300 دولار

(MENAFN
- Palestine News Network ) هونغ كونغ/PNN- حطم الذهب رقما قياسيا جديدا، اليوم الخميس، مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار، مدفوعا باحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وسجل المعدن الثمين أرقاما قياسية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يلمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى أنه على وشك البدء بتليين السياسات النقدية، ما يجعله أكثر جذبا للمستثمرين.
ولامس سعر أونصة الذهب 2304,96 دولارات، بحسب بلومبرغ نيوز، عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض نسب الفائدة "في مرحلة ما هذا العام".
وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام الوظائف الأميركية المتوقع نشرها نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تمنح البيانات الضعيفة البنك المركزي مجالًا لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
MENAFN04042024000205011050ID1108058263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.